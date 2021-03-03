Платье Жанны Фриске продадут на аукционе в поддержку тяжелобольных детей

Платье российской певицы, бывшей солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске продадут на аукционе в поддержку тяжелобольных детей. Мероприятие состоится в Красногорске 5 марта, сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу фонда «Жанна Фриске — Я рядом!»

Отмечается, что аукцион проведут в рамках благотворительного форума предпринимателей. Многие звезды российской эстрады представили лоты для торгов. В их числе дуэт «2 ОКеана», Томас Невергрин и Руслан Алехно.

«Главным же лотом станет ослепительное платье Жанны Фриске, в котором в 2008 году она была на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS», — рассказали в пресс-службе фонда.

Речь идет о наряде с открытым плечом, который выполнен из золотистой ткани. Стилисты по сей день высоко оценивают этот образ Фриске, так как он всегда актуален. В рамках аукциона проведут концерт с участием знаменитых исполнителей. Деньги, которые соберут на торгах, пойдут на помощь детям с диагнозом ДЦП.

Ранее СМИ сообщили, что родители Фриске, Ольга и Владимир, не видели своего семилетнего внука Платона уже несколько лет.