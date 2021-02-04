Мать Жанны Фриске потеряла связь с внуком

Шепелев не только сам не звонит, но и не разрешает родителям Фриске общаться с родным внуком. Поэтому бабушка и дедушка не знают, в каких условиях живет ребенок. Они не видят Платона, не слышали ничего про его самочувствие, успехи в учебе.

Ольга Фриске нашла причину самой большой проблемы в сложившейся ситуации.

«В нашем государстве почему-то опекунство стоит на стороне человека из другого государства. Почему? Вот что мне непонятно», — отметила она.

Бабушка и дедушка не видят родного внука, тем не менее за них «никто не воюет». Шепелев полностью изолировал сына от Ольги и Владимира Фриске, но они хотели бы видеть Платона.



Мать и отец Жанны Фриске также ничего не знали и о беременности новой жены Шепелева Екатерины Тулуповой.

«Спасибо, что сообщили. Он с нами не общается. Я только рада за них», — сказала Ольга Фриске.

Будущий ребенок станет третьим в семье Шепелева и Тулуповой. Они воспитывают Платона и Ладу, которые остались у них от предыдущих браков.