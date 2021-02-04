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    04 февраля 2021, 12:41

    Мать Жанны Фриске потеряла связь с внуком

    Алена Макаренко

    Родители певицы Жанны Фриске — Ольга и Владимир — не видели своего семилетнего внука Платона уже несколько лет. Ребенка с 2,5 года воспитывает бывший муж артистки, теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Мать Жанны Фриске потеряла связь с внуком

    Шепелев не только сам не звонит, но и не разрешает родителям Фриске общаться с родным внуком. Поэтому бабушка и дедушка не знают, в каких условиях живет ребенок. Они не видят Платона, не слышали ничего про его самочувствие, успехи в учебе.

    Ольга Фриске нашла причину самой большой проблемы в сложившейся ситуации.

    «В нашем государстве почему-то опекунство стоит на стороне человека из другого государства. Почему? Вот что мне непонятно», — отметила она.

    Бабушка и дедушка не видят родного внука, тем не менее за них «никто не воюет». Шепелев полностью изолировал сына от Ольги и Владимира Фриске, но они хотели бы видеть Платона.

    Мать и отец Жанны Фриске также ничего не знали и о беременности новой жены Шепелева Екатерины Тулуповой.

    «Спасибо, что сообщили. Он с нами не общается. Я только рада за них», — сказала Ольга Фриске.

    Будущий ребенок станет третьим в семье Шепелева и Тулуповой. Они воспитывают Платона и Ладу, которые остались у них от предыдущих браков.