25 февраля 2024, 01:24
Пьяная Алла Пугачева «испоганила» песню «Россия» — Успенская
Любовь Успенская заявила, что Пугачева испортила песню «Россия» своим пением
Певица Алла Пугачева испортила песню «Россия». Об этом заявила исполнительница Любовь Успенская, ее слова передал сайт mk.ru.
Композиция, написанная поэтом Ильей Резником, стала наиболее известной в исполнении Пугачевой. Однако до этого ее пела Любовь Успенская, она записала знаменитые строчки еще в 1991 году, когда жила в США. По мнению артистки, версия Аллы Борисовны получилась хуже изначальной.
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«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были», — заявила Успенская.
Вокалистка отметила, что эта композиция не просто о России, а о ее личном пути. Особенно это проявляется в строчках: «Уж сколько дорог мною пройдено в нелегкой разлуке с тобой». Когда Пугачева исполнила песню, то Успенская вычеркнула ее из списка.
«Какого черта Пугачева про дороги поет? Какое она отношение имеет к этому? Она мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась», — сказала артистка.
Ранее Успенская оценила творчество певца Shaman. Она отметила, что вокалисту нужно дорасти до звания легенды российской эстрады.
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