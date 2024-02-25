Знаменитости 25 февраля 2024, 01:24 Пьяная Алла Пугачева «испоганила» песню «Россия» — Успенская Любовь Успенская заявила, что Пугачева испортила песню «Россия» своим пением РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева испортила песню «Россия». Об этом заявила исполнительница Любовь Успенская, ее слова передал сайт mk.ru.

Композиция, написанная поэтом Ильей Резником, стала наиболее известной в исполнении Пугачевой. Однако до этого ее пела Любовь Успенская, она записала знаменитые строчки еще в 1991 году, когда жила в США. По мнению артистки, версия Аллы Борисовны получилась хуже изначальной.

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«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были», — заявила Успенская.

Вокалистка отметила, что эта композиция не просто о России, а о ее личном пути. Особенно это проявляется в строчках: «Уж сколько дорог мною пройдено в нелегкой разлуке с тобой». Когда Пугачева исполнила песню, то Успенская вычеркнула ее из списка.

«Какого черта Пугачева про дороги поет? Какое она отношение имеет к этому? Она мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась», — сказала артистка.

Ранее Успенская оценила творчество певца Shaman. Она отметила, что вокалисту нужно дорасти до звания легенды российской эстрады.