Знаменитости 01 декабря 2023, 03:59 «Пусть дорастет до меня». Успенская оценила творчество певца Shaman Успенская заявила, что певец Shaman еще не дорос до «легенды российской эстрады» РИА «Новости»

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Российская исполнительница Любовь Успенская за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» оценила творчество певца Shaman. Она заявила, что ему еще нужно дорасти до звания легенды российской эстрады, сообщило издание News.ru.

Успенская после получения первого «Золотого граммофона» заявила, что считает себя легендой российской эстрады. Shaman по ее мнению, еще слишком мало времени на сцене.

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«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный», — отметила Успенская.

Высшей наградой артистка считает народную любовь, которую она заслужила уже давно.

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев объяснил, почему многие российские исполнители отказываются выступать на одной сцене с Shaman. Все видят неискренность певца, артист является «кремлевским продуктом» и ничего не делает для армии, заявил он.