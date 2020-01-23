23 января 2020, 17:23
Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Энистон
С начала года поползли слухи о возможном воссоединении бывших супругов Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Актер прокомментировал домыслы сплетников, передают «Дни.ру».
По словам Питта, он не в курсе того, что именно пишет пресса о его возможном воссоединении с первой женой.
«К счастью, я наивен и планирую дальше оставаться в неведении на этот счет», — признался актер.
По данным издания, весной 2019 года артист развелся со своей второй женой Анджелиной Джоли. Именно к ней он ушел от Эннистон. Несмотря на это, бывшие супруги ладят и продолжают общаться.