Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Энистон

По словам Питта, он не в курсе того, что именно пишет пресса о его возможном воссоединении с первой женой.

«К счастью, я наивен и планирую дальше оставаться в неведении на этот счет», — признался актер.

По данным издания, весной 2019 года артист развелся со своей второй женой Анджелиной Джоли. Именно к ней он ушел от Эннистон. Несмотря на это, бывшие супруги ладят и продолжают общаться.