Дженнифер Энистон и Брэд Питт будут вместе? Сплетники решили, что да

Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули поклонникам на возможное воссоединение. Во время награждения премией SAG Awards они переживали друг за друга. А затем тепло обнялись и мило побеседовали. В соцсетях новость встретили настороженно. Многие поклонники Энистон не могут простить ухода Брэда к Анджелине Джоли.

Во время вручения премии Гильдии киноактеров США экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули поклонникам на возможное воссоединение. Об этом сообщил американский таблоид TMZ. Первым награду SAG Awards в номинации «Лучший актер второго плана» за участие в комедийной драме «Однажды в… Голливуде» получил Питт. Энистон наблюдала за ним с милой улыбкой.

Впрочем, возможно, улыбку вызвал не вид Питта, а его шутка об Анджелине Джоли. С 2016 года пара ведет бракоразводный процесс. «Давайте будем честными, это было сложно для парня, который поднимается высоко, снимает рубашку и не ладит со своей женой», — сказал он.

Через несколько минут на сцену поднялась Энистон — получить награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Утреннее шоу». Питт в это время с восхищением наблюдал за ее награждением из-за кулис.

Встретившись за кулисами, актеры тепло обнялись и побеседовали друг с другом. Как написала The Daily Mail, «искры летят, когда победители SAG Awards Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединяются за кулисами».

Слухи о воссоединении звездной пары появились летом 2019 года, после совместного посещения детского дома в Мексике. Тогда же в одном из интервью актер признался, что расставание с Энистон стало самой большой ошибкой в его жизни. Кадры с премии добавили поклонникам пищу для размышлений. Многие обратили внимание, как Питт нежно удержал бывшую жену за руку, будто не желая отпускать.

«Не отпускай в этот раз, Брэд!»

«Да, прошло почти 20 лет. Конечно, каждый начинает новую жизнь, но мы говорим не о старом туалете, мы говорим о Брэде Питте! Дженнифер Энистон, вернись к Брэду, сделай это для меня!»

«Было приятно видеть Брэда и Джен вместе».

Пара поженилась в 2000 году, но их брак просуществовал всего пять лет. Причины расставания назывались разные: от нежелания Дженнифер заводить детей до объяснения самого Брэда, что он, мол, заскучал. Но еще до официального развода Питт начал встречаться с Джоли. И этого ему не забыли.

«Джен лучше не брать Брэда обратно после всего того дерьма, через которое он заставил ее пройти…»

«Такое ощущение, будто вы все забыли, что предательство Брэда уничтожило публичную жизнь Джен на 15 лето — она заслуживает большего».

Впрочем, многие вообще не верят, что бывшие супруги в самом деле воссоединятся.

«Прекратите романтизировать отношения Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Не все бывшие плохо ладят между собой».

Но, что бы там ни случилось дальше, этой паре удалось сбить с первых газетных полос принца Гарри и Меган Маркл, поведение которых несколько дней обсуждают все мировые СМИ.

«Во всяком случае они сбили Гарри и Меган с первой полосы. Спасибо, Джен и Брэд».