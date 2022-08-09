Питер Джексон хотел пойти к гипнотизеру, чтобы забыть съемки «Властелина колец»

Новозеландский режиссер Питер Джексон признался, что всерьез думает сходить к гипнотизеру, чтобы с помощью гипноза забыть съемки «Властелина колец». Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Дело вовсе не в том, что режиссер недоволен фильмом. Наоборот, по его словам, он хотел бы забыть, как снимал «Властелина колец», чтобы снова посмотреть фильм глазами обычного зрителя.

«Когда мы снимали фильмы по „Властелину колец“, я всегда чувствовал, что я несчастный человек, который так и не увидел их как неожиданный фильм. На самом деле я действительно серьезно подумывал пойти к какому-нибудь гипнотерапевту, чтобы он загипнотизировал меня, и я забыл о фильмах и работе, которую я проделал за последние шесть или семь лет, чтобы я мог сидеть и наслаждаться ими», — заявил режиссер.

Уже в сентябре этого года должен выйти сериал, снятый по трилогии «Властелин колец». Недавно в сети появился полноценный трейлер.