Главный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» появился в Сети

Полноценный тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» появился на YouTube-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video. В ролике можно увидеть главных героев сериала, а также пейзажи Средиземья. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Например, в трейлере появляется молодая Галадриэль, которую играет валлийская актриса Морфидда Кларк. Также в нем можно увидеть островное королевство Нуменор, королевство гномов Казад-дум и эльфийские королевства Линдон и Эрегион.

В сериале зрителям расскажут историю Второй эпохи Средиземья, то есть времен создания Колец власти.

Известно, что в первом сезоне запланировано восемь эпизодов. Каждый из них будет выходить один раз в неделю. Всего в сериале ожидается два сезона.

По словам режиссера Х. А. Байона, сериал «Властелин колец: Кольца Власти» настолько обширен, что его даже нельзя считать телевизионным. Его премьера должна состояться 2 сентября 2022 года.