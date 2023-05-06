Знаменитости 06 мая 2023, 00:00 Пиарщица Егора Крида назвала фейком информацию о его долге перед налоговой PR-менеджер Кордупель: у певца Егора Крида не было долгов перед налоговой Соцсети

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У певца Егора Крида не было долгов перед налоговой, заявила РБК его PR-менеджер Мария Кордупель. Она добавила, что задолженностей у знаменитостей нет ни по одному обязательному платежу «в пользу государства и иных лиц».

Менеджер прокомментировала распространившуюся в СМИ информацию о том, что Крид якобы погасил миллионный долг перед налоговой службой. По ее словам, ни в каких «псевдосписках МВД и ФНС» певец не числится.

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«Месяц назад оплачивались исключительно текущие налоги в сроки, установленные законодательством», — заметила она.

Кордупель подчеркнула также, что Крид не сотрудничает с «несостоявшимися СМИ и Telegram-каналами», которые набирают популярность только за счет публикации фейков и непроверенных данных с его именем в заголовке.

Ранее в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег обвинили блогера Елену Блиновскую. По предварительным данным, она не заплатила более 918 миллионов рублей.