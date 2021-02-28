Певцов призвал оградить россиян от передач Малахова

Народный артист РФ Дмитрий Певцов призвал оградить россиян от телепередач Андрей Малахова. Актер заявил, что вместо скандальных ток-шоу на телевидении нужно культивировать добро, радость и надежду. Об этом Певцов сообщил изданию «Слово и Дело».

Певцов пообщался с журналистами на премьерном показе спектакля «Недотепы» Ольги Дроздовой, который состоялся в московском Институте современного искусства. Артист заявил, что на телевидении нужно отказаться от передач Андрей Малахова и таких скандальных шоу, как «Дом-2», которые не учат людей ничему хорошему.

«Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду», — заявил Певцов.

Артист предложил создать специальную комиссию, которая бы решала, что полезно массовому зрителю.

«В этой комиссии могут быть представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий», — сказал он.

Малахов ранее рассказал, что самым популярным выпуском его программы «Прямой эфир» в 2020 году стала передача, посвященная смерти певицы Валентины Легкоступовой.