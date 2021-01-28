Малахов: самым популярным выпуском моей программы стала серия про Легкоступову

По данным РИА ФАН, на первом месте оказался выпуск, посвященный смерти Валентины Легкоступовой. Его посмотрели 19,2% людей от общего числа телезрителей.

Второе и третье место заняли программы про Михаила Ефремова. Одна — про смертельное ДТП по его вине, вторая — про адвоката актера, который пытался привести в суд поддельных свидетелей.

«И четвертое место — внимание! — „Жене 73, мужу — 32. Неравный брак трещит по швам“. Это была очень увлекательная программа, потому что в их доме живет нечистая сила — барабашка, который заставляет жену ходить и покупать мужу пиво», — заключил Малахов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, в чем заключается причина успеха телеведущего Андрея Малахова.

Пригожин напомнил, что Малахов работает на телевидении уже около 30 лет.

«Если бы он был плох, его бы там не держали. А поскольку за него была битва, и он ушел с Первого канала на „Россию-1“, то очевидно, что он востребован», — пояснил собеседник.