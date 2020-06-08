СМИ раскрыли секрет похудения певицы Адель на 45 кг

Драматическая потеря веса американской певицы Адель вызвал шок и восхищение у ее поклонников по всему миру. Всем захотелось узнать ее секрет, но звезда нигде публично не делилась рецептом своего чудесного преображения.

Однако, как удалось выяснить The Sun, Адель начала пользоваться услугами компании по приготовлению и доставке еды. Она предлагает три вида низкокалорийного меню по вполне умеренным для знаменитостей ценам. Компанию очень рекомендовала коллега Адели по цеху Кэти Перри до того, как забеременела. Она утверждала, что покупает прекрасно приготовленные блюда на 1700 калорий в день.

Если верить британскому изданию, Адель прислушалась к ее советам и начала покупать еду с низким содержанием углеводов — тортильи с сыром и цельнозерновые блинчики на завтрак, салат из индейки и куриный бургер на обед, жаркое из курицы и жареный лосось на ужин. Ну и закуски по мелочи.

Знатоки утверждают, что весь секрет в размере порций. То есть, клиентам не приходится отказываться от вкусненького, они просто сокращают размер порций. Недельный заказ блюд стоит 120 фунтов (10 420 рублей). Услугами Freshology пользуются певица Пинк и Хиллари Дафф, актриса София Вергара и ведущая ток-шоу Рики Лэйк.

«Адель дала понять, что она не хочет чувствовать себя обделенной, но все еще любит полезную, хорошую еду. Поэтому она выбрала сбалансированное меню, которое обеспечивает трехразовое питание и не исключает никаких групп продуктов, но придерживается примерно 1700 калорий», — сообщил источник в ее окружении.

Ее бывший личный тренер Пит Герасимо сообщил, что Адель никогда не любила много есть, и новая диета вместе с тяжелой работой в спортзале дала отличные результаты. По его словам, движущей силой изменений стал ее сын. Вернее, хороший пример, который она решил ему дать.

«Эта метаморфоза не была вызвана желанием продать больше альбомов, рекламой или мечтой стать на кого-то похожей. Она сделала это для себя и для Анджело. Она не изменилась, это все та же Адель, которую мы любим. Просто ее стало немного меньше», — сказал тренер.

Фурор своим новым обликом Адель произвела в феврале 2020 года, когда появилась на вечеринке Бейонсе после церемонии «Оскар-2020». Некоторые присутствующие признались, что не узнали в новом облике.