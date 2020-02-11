Адель похудела и изменилась до неузнаваемости

Известная своими пышными формами Адель появилась на вечеринке Бейонсе после церемонии «Оскар-2020». За последний год певица сильно похудела, и польская телеведущая Кинга Русин призналась, что даже не узнала ее.

«Честно, я ее не узнала — она худая как запятая», — подписала Русин совместное фото в Адель в Instagram.

По данным СМИ, Адель сбросила 45 килограммов. Для этого она исключила перекусы и минимизировала потребление углеводов.

Ранее тренер певицы Камила Гудис рассказала, как Адель удалось добиться таких ошеломительных успехов в похудении.

Перед католическим Рождеством Адель уже удивила поклонников фотографией в соцсетях, где стала очевидна ее новая стройная фигура. Тогда ее увлечение спортом связали с разводом. В браке с бизнесменом Симоном Конецки Адель прожила три года, о планах расстаться супруги объявили в апреле прошлого года.