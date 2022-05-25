Полиция задержала узбекскую певицу Наргиз Закирову после прилета в аэропорт Домодедово. Об этом сообщило издание Vesti.uz.

По данным источника, Закирова прилетела в Москву из Ташкента, однако ее встретили правоохранители и не пустили в страну.

Авторы статьи утверждают, что певицу депортируют на историческую родину в Узбекистан, куда она улетала из России в апреле.

Издание News.ru связалось с представителями линейного МВД, где информацию о задержании Закировой назвали несоответствующей действительности.

В 2013 году Закирова приняла участие в шоу «Голос», в котором заняла второе место.

Позднее она сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым, который в августе 2019 года расторг с ней контракт в одностороннем порядке и запретил Наргиз исполнять все написанные им песни.