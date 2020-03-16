Фадеев рассказал о ссоре с участницами группы Serebro

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro и певицей Наргиз. Работу с последней он назвал ошибкой.

«Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. И я отошел от всех троих», — заявил Фадеев в эфире НТВ.

Музыкант подчеркнул, что у него не было отношений ни с одной из участниц проекта Serebro.

Говоря о работе с Наргиз, Фадеев назвал ее «самым главным вруном в мире».

«Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она», — добавил он.

В октябре 2019 года Фадеев расторг контракты со всеми исполнителями лейбла MALFA, в том числе с бывшей участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной. Продюсер решил сосредоточиться на других, более эксклюзивных проектах.

Максим Фадеев — один из самых успешных продюсеров в стране. Для своих артистов он пишет музыку, занимается аранжировкой и продвижением их песен.