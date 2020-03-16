    16 марта 2020, 04:40

    Фадеев рассказал о ссоре с участницами группы Serebro

    Кирилл Фролов

    Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro и певицей Наргиз. Работу с последней он назвал ошибкой.
    Фадеев рассказал о ссоре с участницами группы Serebro

    «Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. И я отошел от всех троих», — заявил Фадеев в эфире НТВ.

    Музыкант подчеркнул, что у него не было отношений ни с одной из участниц проекта Serebro.

    Говоря о работе с Наргиз, Фадеев назвал ее «самым главным вруном в мире».

    «Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она», — добавил он.

    В октябре 2019 года Фадеев расторг контракты со всеми исполнителями лейбла MALFA, в том числе с бывшей участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной. Продюсер решил сосредоточиться на других, более эксклюзивных проектах.

    Максим Фадеев — один из самых успешных продюсеров в стране. Для своих артистов он пишет музыку, занимается аранжировкой и продвижением их песен.