Певица Зара восхитилась искренностью Билана после скандального концерта в Казахстане

Певица Зара встала на сторону Димы Билана, который появился на концерте в Казахстане в нетрезвом виде. По словам артистки, она восхищается им и его искренностью.

«Для меня это великий артист, один из немногих, кто полностью себя отдает своему зрителю и слушателю. Я им восхищена. И то, что он опубликовал, говорит о том, насколько <…> он честен со своим слушателем», — сказала Зара в комментарии РИА ФАН.

Певица отметила, что Билан всегда скрывает свое недомогание во время работы. Даже если у него серьезные травмы, он выйдет на сцену и выложится на тысячу процентов, подчеркнула она.

«Это артист, который фактически не отдыхает, он все делает для своего зрителя, поэтому я восхищена его поступком и восхищаюсь им», — заключила артистка.

В нетрезвом виде Билан появился на концерте в Казахстане. После выступления он записал видеообращение, в котором заявил, что никогда не поверит, что никто из его зрителей никогда не напивался. Певец добавил, что сильно вымотан и не спал почти трое суток. По его словам, он переживал из-за случившегося и ему стыдно.