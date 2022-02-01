Певица Светикова рассказала о своих музыкальных планах

Певица Светлана Светикова рассказала о своих творческих планах на этот год. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Светикова рассказала, что готовит сольный проект. Во время локдауна она начала сама писать тексты песен, хотя раньше никогда даже не пробовала.

«Это стало самым важным открытием для меня за последнее время. Сейчас мы готовим релиз первой песни „Новая я“», — рассказала исполнительница.

Она добавила, что в новом проекте планирует раскрыться и рассказывать слушателям о своих мыслях, эмоциях и чувствах. Песни Светиковой будут в стиле поп-рок, трип-хоп, поп и инди-рок.

«Близкие, которые слышали этот альбом, говорят, что все треки объединяет энергия. Для меня это очень важно», — подчеркнула артистка.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина после начала концерта в Казани выступила с жесткой критикой охраны зала «Татнефть Арены» и организаторов выступления. Певице не понравилось, что поклонников не пускают к сцене и запрещают им вставать на кресла в партере.