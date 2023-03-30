Знаменитости 30 марта 2023, 19:37 Певица Слава стала бабушкой в 42 года Певица Слава рассказала, что впервые стала бабушкой РИА «Новости»

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Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) стала бабушкой. Известная исполнительница поделилась новостью о пополнении в своей семье в социальных сетях.

«Пью коньяк, закусываю шоколадкой, потому что стала бабушкой. <…> Господи, моя малышка, моя Сашунька стала мамой. А я стала бабкой. <…> Внучок!» — написала артистка.

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Слава так сильно растрогалась из-за появления внука, что не сдержала слез на видео. По словам певицы, она чувствовала, что это произойдет именно 30 марта. Имя мальчика она раскрывать не стала.

Старшая дочь певицы Александра Морозова родила сына от супруга Андрея Дедова. На протяжении года девушка задавала наводящие вопросы.

Ранее исполнительница делилась эмоциями по поводу предстоящего пополнения в семье. Слава отмечала, что, если даже не застанет рождение внука, то все равно сорвется с гастролей, чтобы увидеть новорожденного.

Александра Морозова вышла замуж за Андрея Дедова в ноябре 2022 года. О беременности супруги узнали во время отдыха в Турции.