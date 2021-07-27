Певица Pink предложила оштрафовать Европейскую федерацию гандбола за сексизм

Поп-певица Pink (Алиша Бет Мур) поддержала женскую сборную Норвегии по пляжному гандболу. Девушек оштрафовали за отказ выступать в бикини на Чемпионате Европы, написало ИА Nation News.

Спортсменки сборной выступили в шортах вместо традиционных купальников на матче в рамках Чемпионата Европы. После этого за несоответствие формы сборную оштрафовали на 1500 евро (более 150 тысяч рублей).

Певица Pink поддержала норвежских спортсменок. Она написала что гордится девушками, выступившими против сексистских правил и вызвалась оплатить штраф сборной.

«Европейскую федерацию гандбола необходимо оштрафовать за сексизм. Вы молодцы, девушки. Я с радостью заплачу за вас штраф. Продолжайте в том же духе», — написала певица в Twitter.

Ситуация со сборной Норвегии — не единственный подобный случай за последнее время. Ранее девушки из сборной Германии по художественной гимнастике отказались выступать на Олимпиаде в Токио в купальниках и выступили в закрытых трико в знак протеста против «сексуализации» спортсменок.