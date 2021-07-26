Спортсменки против откровенной формы. Немецкие гимнастки отказались выступать в купальниках на Олимпиаде в Токио

Спортсменки все чаще отказываются выступать в открытой одежде на соревнованиях. Немецкие гимнастки на Олимпиаде в Токио решили соревноваться не в купальниках, а в закрытых комбинезонах. Норвежских гандболисток недавно оштрафовали за отказ носить бикини на чемпионате Европы.

Гимнастика

На Олимпийских играх в Токио женская сборная Германии по гимнастике отказалась от открытых купальников в пользу закрытых комбинезонов. Таким образом Федерация гимнастики страны решила выступить против «сексуализации» спортсменок. Об этом пишет CNN.

Гимнастки вышли на сцену в комбинезонах, которые закрывали ноги до щиколотки. По словам немецкой спортсменки Элизабет Зейтц, в первую очередь речь шла о комфорте. В таких нарядах девушки ощущали себя гораздо увереннее.

Это не первый выход спортсменок в комбинезонах. Впервые они так выступили на соревнованиях в апреле. Тренеры были в восторге от их идеи. Для них важнее всего было, чтобы девушки ощущали себя максимально уверено и комфортно.

Зейтц сказала, что другие гимнастки тоже положительно отреагировали на новую форму. Она также выразила надежду на то, что в будущем больше девушек будут выступать в таких же нарядах.

Комбинезоны не противоречат правилам, хотя обычно спортсменки надевают закрытые наряды только из-за религиозных или культурных причин.

Пляжный гандбол

Недавно против откровенной формы выступила и норвежская женская сборная по пляжному гандболу. Девушки вышли на матч на чемпионате Европы не в трусах-бикини, а в шортах. За это их оштрафовали.

Спортсменки говорят, что в трусах неудобно играть, а выбор такой одежды для них является сексистским.

Интересно, что Международная федерация гандбола довольно подробно прописала правила формы для женщин, но не для мужчин. Например, пишет Би-би-си, женщины должны надевать плавки-бикини, плотно прилегающие к фигуре, а также имеющие вырезы для ног под высоким углом. Боковые швы на плавках не должны превышать 10 сантиметров. Для мужчин же прописано лишь два критерия: не слишком свободные шорты, чья длина должна быть не менее 10 сантиметров выше колена.

Глава Норвежской федерации гандбола Коре Гайра Лио заявил, что его организация пытается добиться смены требований для женщин с 2006 года. Он поддержал решение своих спортсменок пойти против правил.

Девушки объясняли, что гандбол часто требует резких движений и поворотов на песке, но из-за трусов-бикини это сделать сложно. Они ощущают неловкость, что не позволяет им полностью сосредоточиться на игре.

В Международной федерации гандбола уже пообещали вынести эту тему на обсуждение со странами-участницами. Возможно спортсменки смогут добиться своего. Например, в 2012 году под давлением общественности правила изменила Международная федерация волейбола. Она разрешила женщинам выступать на соревнования в шортах и топах с длинными рукавами из уважения к «религиозным и культурным требованиям» некоторых стран-участниц. Это решение позволило участвовать в соревнованиях женской волейбольной команде Египта. Ранее спортсменкам разрешали играть только в бикини или в боди.

Легкая атлетика

Пока одни спортсменки пытаются добиться права на ношение более закрытой одежды, других ругают за открытую. Незадолго до открытия Олимпиады в Токио с критикой столкнулась британская паралимпийка Оливия Брин. Об этом она сама рассказала в своем Twitter.

Девушка является легкоатлеткой и выступает в шортах, но одна неназванная представительница спортивного руководства Англии посчитала их короткими и сравнила с трусами. Она посоветовала Брин купить себе новую пару шорт.

«Я носила эти шорты много лет, и они специально разработаны для соревнований. Надеюсь, что я буду выступать в них в Токио. Этот случай заставил меня задуматься, могли бы такое сказать спортсмену-мужчине?» — написала спортсменка.

Она отметила, что понимает необходимость наличия каких-то правил для спортивной формы участников, но женщин не должны заставлять чувствовать себя неловко по поводу того, что они носят во время соревнований. Им должно быть удобно и легко в своей одежде.

Кто решает?

За то, в чем выступают те или иные спортсмены, отвечают международные федерации для каждого отдельного вида спорта. Именно они решают, какая одежда подходит для каждой гендерной группы.

Хелен Джефферсон Ленски, профессор Университета Торонто и автор книги «Олимпийские игры: критический подход» заявила France 24, что в подборе формы четко видна гендерная дискриминация. Одна из причин — это то, что многие федерации по-прежнему в основном управляются мужчинами.

«В спорте, который оценивается по эстетике, например, в фигурном катании, правила одежды соответствуют часто стереотипным представлениям судей о том, как фигуристка должна выглядеть в жизни. Правила формы для женского пляжного волейбола основаны исключительно на том, что гетеросексуалы считают привлекательным», — сказала она.

Дженис Форсайт, бывший директор Международного центра олимпийских исследований Западного университета в Онтарио, отметила, что в основном эти правила несут коммерческий характер. Международные федерации хотят, чтобы женские виды спорта были популярны среди мужчин. Ведь, чем больше зрителей, тем прибыльнее становится тот или иной вид спорт. Федерации считают, что привлечь мужчину к экрану можно будет только, если спортсменки будут выглядеть определенным образом. Именно поэтому форма женщин не меняется.

Например, незадолго до Олимпийских игр 2012 года Международная ассоциация любительского бокса попыталась заставить женщин-боксеров носить юбки вместо шорт. Они аргументировали это тем, что зрители смогут легче различать боксеров-женщин и мужчин.

Это предложение вызвало огромное возмущение, а в сети тут же появилась петиция против такой инициативы. Когда она собрала более 57 тысяч подписей, ассоциация отказалась от своей идеи и заявила, что женщины могут выступать и в шортах, и в юбке.