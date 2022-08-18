Певица Монеточка стала мамой
Певица Елизавта Гырдымова, которая получила известность под псевдонимом Монеточка, родила ребенка. Она подарила супругу девочку. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на социальную сеть испонительницы.
Роды знаменитости проходили в Литве. Радостной новостью она самостоятельно поделилась с фанатами. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении всего срока и переживал за состояние.
Этот ребенок стал первым для девушки. Отцом девочки является супруг Монеточки и по совместительству ее саунд-продюсер Виктор Исаев, с которым исполнительница вступила в брак в декабре 2020 года.
За день до родов певица написала в своих социальных сетях, что собралась в роддом. А спустя время подписчики увидели видеоролик, на котором отец ребенка держит на руках сверток с новорожденной.
Ранее Монеточка проиграла суд Стасу Костюшкину из-за песни «Мама, я не зигую». Девушку обязали выплатить своему оппоненту компенсацию в размере 500 тысяч рублей, а также запретили исполнять композицию.