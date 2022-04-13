Монеточка проиграла суд Стасу Костюшкину из-за песни «Мама, я не зигую»

Монеточка проиграла суд бывшему солисту группы «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину. Ему присудили компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Певице также запретили исполнять песню «Мама, я не зигую», которая стала предметом разбирательства.

Постановление вынес Басманный суд Москвы, сообщил корреспондент «360» из-зала суда. Ни Монеточки, ни Костюшкина на заседании не было, приехали только их защитники.

Костюшкин ранее просил компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Решение было принято в его пользу, но сумму установили меньше.

Ранее экспертиза подтвердила, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» — это не пародия, а на 75% плагиат песни «Женщина, я не танцую» Костюшкина. Об этом «360» сообщил адвокат экс-солиста группы «Чай вдвоем» Роман Лалаян. С самой Монеточкой представители Костюшкина ни разу не встречались.

Адвокат уточнил, что изначально, еще на этапе переговоров, менеджеры Костюшкина предлагали приобрести песню «Женщина, я не танцую» за 200 тысяч рублей. Но сторону Монеточки такая сумма не устроила.

«Мы даже в суде предлагали отказаться от иска в случае, если она откажется ее исполнять. Но и этого не произошло», — уточнил Лалаян.