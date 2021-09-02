Певица Монеточка снова проигнорировала заседание суда по иску Костюшкина

Певица Монеточка опять не пришла в Чкаловский суд Москвы, где должно было состояться заседание по иску ее коллеги по цеху Стаса Костюшкина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента из-зала суда.

Со стороны Гырдымовой в суд явился адвокат Василий Савченко. По словам юриста, ответчица не согласна с исковыми требованиями Костюшкина, который обвинил Монеточку в плагиате. Адвокат подчеркнул, что песня «Мама, я не зигую» на мотив композиции «Женщина, я не танцую» — это пародия, которая не звучала на больших площадках.

Сторона Костюшкин показала видеозаписи выступлений Монеточки с этой песней на концертах и фестивалях в качестве доказательств своей правоты. Адвокаты заявили, что Гырдымова не пародист.

Бывший участник поп-дуэта «Чай вдвоем» Костюшкин в конце июля решил взыскать с популярной певицы 900 тысяч рублей за плагиат. По его словам, он сначала хотел решить вопрос без суда, но Монеточка отказалась. Гырдымову это дело вообще не интересует: она не пришла в суд 17 августа, поэтому заседание перенесли на 2 сентября.