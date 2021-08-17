Суд отложил рассмотрение иска Костюшкина к Монеточке

Певица Монеточка не пришла в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где должны были рассмотреть иск ее коллеги Стаса Костюшкина. Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» заподозрил девушку в плагиате.

«Отложить рассмотрение для повторного извещения ответчика на 2 сентября», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее адвокат Костюшкина Роман Лалаян сообщал, что Монеточка (Елизавета Гырдымова) превратила песню его клиента «Женщина, я не танцую» в свою под названием «Мама, я не зигую». Костюшкин в конце июля решил взыскать с популярной певицы 900 тысяч рублей. По его словам, он сначала хотел решить вопрос без суда, но Монеточка отказалась.

На прошлой неделе Гырдымова во время интервью YouTube-каналу «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым» рассказала, что решила поменять свой сценический псевдоним, так как она его переросла. Ей предложили назваться «Рублем» или «Десяткой», но певице приглянулся вариант «Купюра». Она отметила, что устала от анекдотов и теперь хочет быть обыкновенной хорошей певицей.