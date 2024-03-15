Знаменитости 15 марта 2024, 14:02 Певица МакSим решила взять паузу в карьере Mash: певица МакSим решила взять паузу в карьере и приостановила концерты Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) решила приостановить концерты после лечения от алкогольной зависимости. Тем не менее она готова выступать на закрытых корпоративах под фонограмму, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, гонорар исполнительницы сократился с прежних 4,5 миллиона рублей до трех миллионов. В настоящее время она готова работать только на частных вечеринках без живого исполнения, поскольку состояние не позволяет ей петь вживую.

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Недавно артистка рассказала, что вернуться на сцену после рехаба не получилось, а мероприятия с ней сейчас пока на паузе. По ее словам, ей нужно восстанавливаться и заряжаться энергией.

Ранее психолог Елена Царева рассказала, что могло стать причиной алкогольной зависимости певицы.