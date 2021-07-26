Певица МакSим (Марина Абросимова) пришла в сознание. Врачи вывели ее из медикаментозной комы, она уже общается жестами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Врачи отменили седативные препараты и вывели МакSим из искусственной комы, чтобы посмотреть, сможет ли певица дышать самостоятельно. Сообщается, что она вступает в диалог с помощью жестов и ее сознание ясно.

МакSим может сделать вдох, но ее перевели на вспомогательную вентиляцию легких, чтобы дыхание оставалось равномерным. Это тот же аппарат ИВЛ, но с другими настройками, уточнил источник.

Врачи не оставляют надежд, что скоро МакSим сможет задышать самостоятельно. Пока ее состояние по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое.

Представитель певицы Маргарита Соколова ранее рассказала, что состояние исполнительницы постепенно улучшается. Резких скачков, по ее словам, ожидать не стоит. Но МакSим стало лучше, а значит, что ее состояние уже нельзя назвать «крайне» тяжелым, отметила Соколова.

МакSим госпитализировали более месяца назад. Состояние певицы ухудшилось после концерта в Казани, который был приурочен ко Дню России. Абросимова позже призналась, что выступала с температурой 39 градусов, но тесты на коронавирус были отрицательные.