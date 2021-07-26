Без резкого скачка. Представитель рассказала о состоянии МакSим

Состояние находящейся в коме певицы МакSим (Марины Абросимовой) постепенно улучшается. Об этом сообщила представитель артистки Маргарита Соколова сообщила РИА «Новости».

«Стало лучше. Стало быть, она идет на улучшение», — сказала Соколова.

Резкого скачка в такой ситуации быть не может, отметила она.

«Есть улучшения, значит, это уже не крайне [тяжелое состояние]», — сообщила представитель МакSим.

В пятницу менеджер певицы рассказала, что у МакSим есть некоторые улучшения. По ее словам, исполнительницей занимается звездный состав врачей.

МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии более месяца назад. Ее здоровье ухудшилось после концерта в Казани, который состоялся 12 июня. Певица выступала с температурой 39. Перед концертом и после него она проверялась на коронавирус, но тесты были отрицательные. Ковид так и не выявили. МакSим ввели в искусственную кому, а 19 июля подключили к ИВЛ.

Ранее болельщики «Спартака» поддержали МакSим на матче в Казани. Фанаты вывесили баннер со строчкой из песни «Знаешь ли ты», которая стала неофициальным гимном клуба.