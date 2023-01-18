Знаменитости 18 января 2023, 21:56 Концерт Валерия Меладзе отменили в Иркутске В Иркутске отменили назначенный на 4 мая концерт Меладзе РИА «Новости»

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Концерт певца Валерия Меладзе отменили в Иркутске, сообщил сайт irk.ru со ссылкой на организаторов.

Причина отмены концерта не называется. Выступление артиста должно было состояться 4 мая.

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На личном сайте Меладзе нет информации о мероприятиях в России. В графе «Туры» указано расписание концертов исполнителя на март. Выступления состоятся в Израиле и на Кипре.

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Ранее стало известно о приостановке продажи билетов на концерт Меладзе в Барнауле. Выступление артиста в честь 30-летия творчества в Сибири было запланировано 29 апреля.

В самом начале спецоперации Меладзе озвучил свою позицию и выразил поддержку Украине. После этого артист перестал выходить на большую сцену в России. Спустя некоторое время Меладзе был замечен на закрытых мероприятиях и корпоративах.

Последний раз артист оказался в центре скандала в начале января. Тогда, во время концерта в Дубае, он озвучил украинский лозунг.

После этого первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой обратился генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку высказываниям артиста.