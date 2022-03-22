Певица Лолита рассказала, как сбросила 12 килограммов

Певица Лолита Милявская рассказала, как ей удалось похудеть на 12 килограммов. Об этом сообщило РИА ФАН.

Артистка рассказала, что около полугода лечилась у эндокринолога. Кроме того, она испытывала стресс на фоне проблем в личной жизни. В результате Лолита мало ела.

Сама она уверена, что сбросила гораздо больше, около 30 килограммов, но врач озвучил другую цифру.

«Я скинула всего 12 килограммов, а всем кажется, что килограммов 30. Хотя и мне кажется, что больше, но мой врач говорит, что именно столько», — заключила исполнительница.

Ранее певица Нюша переехала в Дубай. Туда она поехала вместе со своим супругом Игорем Сивовым.

Она объяснила, что ее супруг часто ездит в командировки в другие страны. Но из-за ситуации на Украине возникли проблемы с вылетами за границу.

«Мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться, не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться», — пояснила знаменитость.

Теперь она хочет показывать российской аудитории свою жизнь за рубежом.