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    22 марта 2022, 14:22

    Певица Лолита рассказала, как сбросила 12 килограммов

    Дарья Морозова

    Певица Лолита Милявская рассказала, как ей удалось похудеть на 12 килограммов. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Певица Лолита рассказала, как сбросила 12 килограммов

    Артистка рассказала, что около полугода лечилась у эндокринолога. Кроме того, она испытывала стресс на фоне проблем в личной жизни. В результате Лолита мало ела.

    Сама она уверена, что сбросила гораздо больше, около 30 килограммов, но врач озвучил другую цифру.

    «Я скинула всего 12 килограммов, а всем кажется, что килограммов 30. Хотя и мне кажется, что больше, но мой врач говорит, что именно столько», — заключила исполнительница.

    Ранее певица Нюша переехала в Дубай. Туда она поехала вместе со своим супругом Игорем Сивовым.

    Она объяснила, что ее супруг часто ездит в командировки в другие страны. Но из-за ситуации на Украине возникли проблемы с вылетами за границу.

    «Мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться, не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться», — пояснила знаменитость.

    Теперь она хочет показывать российской аудитории свою жизнь за рубежом.