Певица Нюша переехала в Дубай

Певица Нюша перебралась в Дубай. Туда она поехала вместе со своим супругом Игорем Сивовым. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал певицы.

Девушка объяснила, что ее супругу приходится ездить в командировки за границу. При этом сейчас из-за ситуации на Украине и введенных санкций из России стало тяжело улетать в другие страны.

«Мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться, не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться», — рассказала певица.

При этом девушка подчеркнула, что ей придется много времени проводить в Дубае. Она планирует продолжать общаться с российской аудиторией и рассказывать о своей жизни за границей.

«Это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь. Я с вами, все хорошо. Буду рассказывать, как мы тут обустраиваемся», — призналась певица.