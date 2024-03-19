19 марта 2024, 03:54
Певица Любовь Успенская получила российское гражданство
Директор Успенской Дугин сообщил, что певица получила российское гражданство
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская получила российское гражданство. Об этом РИА «Новости» сообщил ее концертный директор Александр Дугин.
«Да, она получила российское гражданство», — подтвердил собеседник агентства.
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Успенская — уроженка Киева. Российского гражданства у нее не было, несмотря на длительную концертную деятельность в РФ. У певицы также есть американское гражданство.
В конце февраля Успенская исполнила песню на слова Марии Захаровой. Композиция под названием «Сила моя со мной» прозвучала на концерте в честь 70-летия певицы в «Крокус Сити Холл». По признанию артистки, песня стала гимном всех ее прожитых лет и творчества.
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