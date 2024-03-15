Знаменитости 15 марта 2024, 19:01 Певица Кети Топурия рассекретила беременность Певица Топурия рассекретила беременность от мужа предпринимателя Деньгова Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Кети Топурия рассекретила беременность. Девушка готовится стать мамой в третий раз. О положении исполнительницы стало известно во время ее концерта на «Новой Фабрике звезд».

На сцене Топурия появилась в мини-платье, которое подчеркнуло изменившуюся фигуру. Судя по всему, звезда отправится в роддом уже совсем скоро. Она не афиширует личную жизнь, поэтому пол ребенка пока неизвестен.

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Певица замужем за бизнесменом Львом Деньговым. Влюбленные поженились в 2021 году. Спустя время у них появился сын по имени Адам. Кроме того, у Кети Топурии дочь Оливия от первого брака.

В конце июня прошлого года Кети Топурия рассказала о желании родить третьего ребенка.