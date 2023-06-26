Знаменитости 26 июня 2023, 10:38 Кети Топурия рассказала о желании родить третьего ребенка

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Солистка группы «А-студио» Кети Топурия в разговоре с изданием Teleprogramma.pro рассказала, что готова родить третьего ребенка несмотря на то, что старшей ее девочке восемь лет, а младшему сыну всего два года.

По словам певицы, идеального возраста для материнства не существует, но она рада что стала мамой именно в 29 лет. Раньше, как отметила Кети, она совсем была не готова к материнству.

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«Я знаю девушек, которые стали мамами в 22 года и прекрасно справлялись. Я же получила такой опыт в 29 лет. И именно это был идеальный возраст», — сообщила артистка.