Певица Дубцова попала в больницу

Певица Ирина Дубцова рассказала, что попала в больницу. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на ее Instagram.

«Небольшая экстренная операция», — рассказала она.

Что именно с ней произошло, Дубцова не уточнила. Она заверила подписчиков, что ее госпитализация никак не связана с коронавирусом.

Также певица уточнила, что сейчас с ней все в порядке, но она не успела до конца отойти от наркоза.

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