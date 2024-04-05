Знаменитости 05 апреля 2024, 10:37 Звезда «Реальных пацанов» стал отцом во второй раз Актер Селиванов из сериала «Реальные пацаны» стал отцом во второй раз РИА «Новости»

Читать 360tv в

У пермского актера Владимира Селиванова родился сын. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях, добавив к записи снимок из роддома.

«Добро пожаловать в этот мир, Селиванов Кирилл Владимирович. <…> Восстанавливаем силы и наслаждаемся неповторимым моментом. Позже вернемся к вам с рассказом про роды», — отметил он.

Реклама

Малыш появился на свет весом 3240 грамм и ростом 52 сантиметра. Теперь в семье артиста — шестеро человек.

Селиванов воспитывает дочь Еву от своей первой супруги Виктории Маркиной. Еще до официального развода он начал отношения с блогершей Александрой Калмыковой. В октябре стало известно о том, что пара также ожидает ребенка. У Калмыковой есть двое детей от предыдущего брака.

Недавно 37-летний актер Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Его заметили во время прогулки с новорожденным в парке в Лос-Анжелесе.