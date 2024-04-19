Знаменитости 19 апреля 2024, 14:01 Певица Алекса заподозрила свекровь в желании навести порчу на ее дочь Alexander Keltik / Russian Look / Global Look Press

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Певица Алекса решила запретить своей дочери общаться с бабушкой по отцу. Артистка заподозрила свекровь в желании навести на девочку порчу. Об этом экс-возлюбленная Тимати заявила в личном блоге.

Алекса обвинила свекровь Лилию Соловьеву в черной магии. Женщина якобы пыталась навести порчу на дочь певицы Ариадну.

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«Как я могу делать порчу самому родному для нее человеку? Для меня это святое», — ответила на эти обвинения Соловьева.

Тем не менее артистка решила вычеркнуть бабушку из жизни дочери. Она отметила, что это решение стало окончательным.

«Этой женщины никогда не будет в жизни моей дочери. Все ее злые поступки на протяжении трех лет останутся на ее совести. Здоровья ей и счастья. Такие вещи непростительны», — высказалась артистка.

Конфликт между женщинами вспыхнул два года назад, но конкретные причины певица не называла. Супруг Алексы Вячеслав принял сторону жены и перестал контактировать с матерью.

Ранее дочь актера Тома Круза, 18-летняя Сури, отказалась общаться со отцом. Артист не поддерживает связь с ней уже 12 лет.