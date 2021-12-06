Певица Адель рассказала, что хотела бы вновь выйти замуж

Певица Адель в эфире радио SiriusXM рассказала, что хотела бы вновь выйти замуж после развода с Саймоном Конекки в 2019 году. По ее словам, она уже начала скучать по статусу замужней женщины. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Я определенно снова открыта для брака. Чувства, которые я испытывала при замужестве, были самым безопасным чувством в моей жизни. Хоть это и не сработало, я скучаю по этому статусу», — отметила певица.

Отношения Адель с бизнесменом Саймоном Конекки начались в 2011 году. Пара подала на развод в апреле 2019 года. Помимо длительных отношений, их также связывали три года брака. В браке с предпринимателем у Адель родился сын Анджело Джеймс Конекки. На данный момент девушка строит отношения со спортивным агентом Ричем Полом.

Ранее Адель рассказала, что помогло ей похудеть на 45 килограммов. По ее словам, помочь в похудении ей помогли правильная диета и занятия спортом. Женщина отметила, что решение похудеть приняла из-за появившегося чувства тревоги.