Адель рассказала, что помогло ей похудеть на 45 килограммов

Британской певице Адель удалось избавиться сразу от 45 килограммов. Исполнительница добилась успеха в похудении благодаря правильной диете и спорту.

Секреты похудения Адель раскрыла журналистам журнала Vogue. Ролик со своим интервью она выложила в Instagram. На кадрах певица появилась на своей кухне с бумажными пакетами в руках. Она рассказала, что купила для овощного супа кабачки, тыкву, болгарские перцы и зелень. Еще в пакете оказались огурцы, авокадо и нектарины.

«Да, сейчас я смотрю, что вкладываю в свое тело», — подчеркнула Адель.

Певица призналась, что для сына покупает сырные палочки, сладкие каши и молочные коктейли. По ее словам, похудеть она решила из-за появившегося чувства тревоги.

«Тренируясь, я могла просто почувствовать себя лучше. Речь никогда не шла о похудении, только о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день без телефона. Я сильно увлеклась этим. Я тренируюсь два или три раза в день», — отметила Адель.

Сбросить лишние килограммы исполнительнице помог не только спорт, но и сиртфуд-диета. Такое питание основывается на продуктах, которые помогают организму производить сиртуины — белки, повышающие обмен веществ и уменьшающие чувство голода.