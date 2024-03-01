Знаменитости 01 марта 2024, 02:51 Певец Шура попал в скандал на шоу «Это нормально?» Певец Шура покинул шоу «Это нормально?» из-за конфликта с гостем программы РИА «Новости»

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Шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ с участием певца Александра Медведева (выступает под псевдонимом Шура) закончилось скандалом. Исполнитель поругался с одним из гостей программы и покинул студию.

На шоу участники обсуждали, уместно ли брать детей на вечеринки. Один из гостей программы в ходе спора резко критиковал и оскорблял Шуру. Певец не выдержал и покинул студию. Вернулся он только после того, как провокатора удалили из программы.

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Ранее стало известно, что эту же программу покинула фигуристка Евгения Медведева, которой также не понравились оскорбления певца. Ведущая шоу Ольга Бузова прокомментировала уход спортсменки, заявив, что та не выдержала накала страстей.

В январе Шура иронично прокомментировал скандалы с журналистами. По его словам, критика идет некоторым представителям прессы только на пользу.