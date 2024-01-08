Знаменитости 08 января 2024, 00:47 Шура иронично оценил скандалы с журналистами Певец Шура рассказал о пользе скандалов для журналистов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певец Шура всегда найдет, что ответить в разговоре с журналистами. При этом без скандалов с представителями СМИ у него не обходится, признался артист в беседе с Пятым каналом.

По словам Шуры, он всегда честно общается с журналистами благодаря богатому жизненному опыту.

Реклама

«Мне так в этой жизни везет, что мне хватает и историй жизненных моих, без каких-то выдумываний. У меня есть ответы на все вопросы, которые задают, мне на это везет», — сказал певец.

При этом исполнитель хита «Твори добро» считает, что с некоторыми представителями прессы конфликты неизбежны, а критика с его стороны идет на пользу оппонентам.

Продолжая тему скандалов, Шура вспомнил о недавней ссоре с блогером Валей Карнавал. Тогда он припомнил ей ссору с Ларисой Долиной, отметив, что после того случая Карнавал заметно «выросла».

Ранее певец Шура объяснил причину популярности песен 90-х, в том числе и своих хитов. По его словам, что легче взять и обработать старые композиции, чем писать новые.