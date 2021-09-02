Певец Прохор Шаляпин бросил заболевшую ковидом жену-миллионершу в США

Певец Прохор Шаляпин вернулся из Лас-Вегаса в Москву после свадьбы с миллионершей Татьяной Клаудией Дэвис. Его заболевшая ковидом жена осталась в Штатах в реанимации под ИВЛ.

«Она лежит там (в реанимации — прим.ред.) уже три недели, и ситуация становится только хуже. Татьяна, находящаяся на ИВЛ, сейчас не может дышать. Ближайшие три дня — критические, многое зависит именно от них», — рассказал Шаляпин сайту Teleprogramma.pro.

Собеседник отметил, что он уехал в Москву, чтобы снять два клипа. По его словам, толку в Соединенных Штатах от него сейчас нет, так как в больницу к супруге его не пускают. Шаляпин добавил, что полетит к своей избраннице, когда она немного оклемается от болезни.

По словам певца, они занимались самолечением и допустили ухудшение состояния из-за того, что Татьяна не хотела попадать в официальную сводку больных ковидом: в Канаде, где она живет, штраф за нарушение карантина составляет 700 тысяч долларов.

Татьяна Клаудия Дэвис — известный адвокат. Ее специализация — бракоразводные процессы. За годы работы в Канаде женщина сколотила приличное состояние. С Шаляпиным они познакомились в Монако. Тогда у них закрутился роман, который продлился год. Недавно Шаляпин и Клаудия Дэвис сыграли свадьбу в Лас-Вегасе.