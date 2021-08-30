Шаляпин рассказал о состоянии супруги, которую госпитализировали с ковидом

Певец Прохор Шаляпин рассказал о самочувствии своей 42-летней супруги, миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис, которая попала в больницу с коронавирусом. По его словам, врачи подключили Татьяну к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил Life.

«Новостей никаких. Она на [аппарате] ИВЛ в тяжелом состоянии, не выходит на связь несколько дней, к сожалению, ничего хорошего», — подтвердил информацию артист.

Ранее стало известно, что жена Прохора Шаляпина, гражданка Канады Татьяна Клаудиа Дэвис, попала в больницу сразу после свадьбы. Она резко стала чувствовать себя плохо. Уровень кислорода в крови женщины снизился до 60 при норме в 95.