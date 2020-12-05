Певец Маликов пожаловался на рухнувшие доходы

Певец признался, что раньше за вечер он мог заработать 15–20 тысяч евро. Во время пандемии ценник пришлось значительно понизить. «И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Но я соглашаюсь на достаточно скромные условия, потому что это возможность заплатить мне, например, за месяц своему коллективу», — сказал он.

Интернет-пользователи негативно отреагировали на передачу о жизни артистов во время пандемии. Люди оставили много гневных комментариев. Дмитрий Маликов ответил им в Twitter.

«Как же наш российский шоу-бизнес люди ненавидят, просто прелесть!!! (в комментах)). А тем временем в этой индустрии занято под 600 тысяч людей, музыкантов, техников, администраторов, билетеров. Хочется им помочь и поддержать, они очень сильно пострадали», — написал певец.

В конце ноября на тяжелую судьбу артистов во время пандемии пожаловался Валерий Меладзе. Он призвал артистов бойкотировать новогодние программы. Так он решил выразить протест против ограничений по коронавирусу.