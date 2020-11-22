Меладзе снова пожаловался на тяжелую судьбу артистов в пандемию

Валерий Меладзе вновь высказался о тяжелом положении артистов в период пандемии. Он уверен, что их работу недооценивают.

«На нашу индустрию вообще никто не обращает внимания, а между тем мы занимаемся очень важным делом. Мы даем людям эмоции, положительные эмоции», — заявил Меладзе в эфире программы «Личные связи».

Артист объяснил, что влюбленным людям нужна музыка, нужны эмоции. Певец добавил, что ему часто говорят: под вашу песню мы познакомились, и теперь у нас семья. Если же люди не будут веселиться на общих встречах, то они лишатся энергии, подзаряжающей их в серые будни, уверен Меладзе.

Артист поделился мнением, что индустрия развлечений потеряла порядка 95% прибыли из-за пандемии. Меладзе добавил, что его коллеги хотели «подзаработать» хоть немного денег на корпоративах, посвященных Новому году. По словам певца, сейчас работы лишились и известные, и менее знаменитые артисты.

Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние программы. Так он решил выразить протест против ограничений по коронавирусу.