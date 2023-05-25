Знаменитости 25 мая 2023, 23:44 «Была падчерицей, стала другом». Киркоров поздравил с днем рождения Орбакайте Киркоров назвал большой актрисой Кристину Орбакайте в ее день рождения РИА «Новости»

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Филипп Киркоров поздравил дочь своей бывшей жены Аллы Пугачевой — Кристину Орбакайте — с днем рождения. Заслуженной артистке России исполнилось 52 года, в честь чего бывший отчим написал большое поздравление в соцсети.

Киркоров сообщил, что артистка ему не падчерица и не «просто знакомая».

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«Была падчерицей, стала другом», — уточнил певец в своем поздравлении.

Артист напомнил, что Орбакайте всегда могла быть «звездным ребенком» и жить в тени своей матери. Но уже в детстве она показала себя большой актрисой — и это редкий случай, когда в таком мнении сошлись и зрители, и критики, и партнеры по экрану, написал Киркоров, имея в виду фильм «Чучело».

В шоубиз, по мнению певца, Кристина Орбакайте пробилась без помощи матери. Артист посчитал, что дочери известной певицы недостаточно было всеобщего признания, поэтому она пошла по новому пути, где ее ждали упреки злопыхателей. Но «грязь этого пути» к артистке не пристала, она не слушала «лжепутеводов» и продолжала уверенно идти своей дорогой.

Свое поздравление певец закончил трогательными словами о таланте Орбакайте, ее стойкости и пожелал ей дальнейших успехов.

«Дорога кино, театра, музыки, стиля и моды, дорога матери и жены, дорога женщины…. Чего я желаю тебе? Какие бы пути тебя ни ждали дальше, куда бы ни вели, пусть они всегда ведут к дому, и ты никогда не переставай по этим дорогам идти. С днем рождения!», — написал Киркоров.

Ранее сообщалось, что дочь Аллы Пугачевой является владелицей элитной недвижимости в США. У Кристины Орбакайте есть жилье в Нью-Йорке и Майами, которое она покупала тайно.