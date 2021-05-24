Певец Feduk женился на дочери известного ресторатора

Певец Федор Инсаров, известный публике как Feduk, женился на дочери известного ресторатора Аркадия Новикова, 29-летней Александре. Музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с церемонии, написал «ФедералПресс».

«Семья», — написал в публикации Feduk.

До женитьбы пара была вместе два года. В комментариях к посту коллеги артиста и фанаты поздравили возлюбленных с их днем. Добрые слова адресовали молодоженам ведущая Юлия Коваль, блогер Настя Ивлеева и другие: «Какие булочки, поздравляем», «Ура! Счастья вам», «Боже мой, с праздником!».

Ранее вышла замуж дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса. Она призналась, что до сих пор приходит в себя после торжества. Молодые люди расписались в ЗАГСе, а потом прошли обряд венчания. Охлобыстин поделился фотографиями со свадьбы 24-летней Анфисы, для которой праздник оказался настоящим испытанием.

К торжеству присоединились только самые близкие со стороны жениха и невесты. Анфиса подчеркнула, что даже не могла себе представить, насколько волнительным для нее и ее возлюбленного Дмитрия окажется день свадьбы.