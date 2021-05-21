Дочь Охлобыстина назвала свою свадьбу адской

Дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса недавно вышла замуж. Она призналась, что до сих пор приходит в себя после торжества, написал сайт eg.ru.

Молодые люди расписались в ЗАГСе, а потом прошли обряд венчания. Охлобыстин поделился фотографиями со свадьбы 24-летней Анфисы, для которой праздник оказался настоящим испытанием.

К торжеству присоединились только самые близкие со стороны жениха и невесты. Анфиса призналась, что даже не могла себе представить, насколько волнительным для нее и ее возлюбленного Дмитрия окажется день свадьбы. Родные устроили им вечер воспоминаний, чем довели молодую супругу до слез. Несмотря на теплую семейную обстановку, дочь актера так и не отошла от предсвадебных волнений. Невеста не сумела расслабиться и получить удовольствие от своего праздника.

«Это был один из самых счастливых и адских дней. Адский, потому что дичайший стресс. Для себя я его сравниваю с рождением ребенка: неописуемые боли, а затем неимоверная радость», — рассказала Анфиса.

Девушка удивила гостей необычным угощением — алкогольными тортами, которые заранее заказала для торжества.

Анфиса теперь хочет сохранить для потомков свое свадебного платье. Дочь актера решила жить в родной для ее мужа Рязани, где пара восстанавливает старинные дома.