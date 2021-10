Певец Эд Ширан заразился коронавирусом

Популярный британский перец Эд Ширан рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией. Он отметил, что постарается не отменять все ранее запланированные интервью и даже концерты. По возможности артист даст их прямо из дома.

«Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства», — сообщил исполнитель в Instagram и попросил прощения у всех, кого он подвел своим заболеванием.

Эд Ширан известен во всем мире такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud. 29 октября должен увидеть свет его новый альбом «=». Как теперь пройдет презентация, пока неизвестно.

В России поклонники пристально следят за состоянием актера Валерия Гаркалина, который тоже заболел коронавирусной инфекцией. Артист переносит болезнь очень тяжело, сейчас он в реанимации с обширным поражением легких.

СМИ пишут, что у Гаркалина якобы начался сепсис, но представитель артиста Наталья Теплова заверила, что официальной информации не предоставляют даже ей и дочери актера. Состояние артиста осложняется тем, что ранее он перенес два инфаркта.