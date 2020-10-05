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    05 октября 2020, 17:11

    Певец Дункан Лоуренс сообщил о скорой свадьбе со своим бойфрендом

    Полина Петрова

    Победитель Евровидения-2019 певец Дункан Лоуренс из Нидерландов сообщил в своем Instаgrаm-аккаунте о скорой женитьбе на своем молодом человеке Джордане Деливерсе.

    Музыкант опубликовал снимок с обручальным кольцом на пальце. В подписи к фото он признался в любви к будущему супругу, пишет сетевое издание Super.

    «Я люблю тебя, Джордан Деливерс», — написал он.

    Избранник Лоуренса также заявил о радостном событии на своей странице в социальных сетях. Он признался, что чувствует себя «самым счастливым мужчиной на свете». Парень рассказал, что сделал предложение Дункану, и он ответил «да».

    «Я выхожу замуж за умного, талантливого, гениального и мужественного человека. И также я выхожу замуж за своего лучшего друга», — поделился эмоциями бойфренд звезды.

    Ранее исполнившая роль одичалой Игритт в сериале «Игра престолов» актриса Роуз Лесли сообщила, что ждет ребенка от своего мужа и коллеги по киносаге Кита Харингтона. Девушка приняла участие в черно-белой фотосессии для журнала Make, где продемонстрировала округлившийся живот.

    Новости SMI.FM