Знаменитости 10 ноября 2022, 12:55 Певец Данко рассказал о своем отношении к современной музыке и музыке 90-х Певец Данко: в современной музыке много усилителей вкуса РИА «Новости»

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Сразу после концерта «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты» журналисты teleprogramma.pro пообщались с певцом Данко и узнали, как артист относится к музыке 90-х и к современным композициям.

По словам музыканта, порой ему сложно работать с современной музыкой, поскольку душа настроена на «старые волны».

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«Сейчас я не могу органично запускать в себя новую музыку, потому что мой внутренний темпоритм настроен на те волны», — добавил он.

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Что же касается музыки 90-х, то, по словам Данко, она была разной. В тот период музыка объединяла вкусы людей. Именно тогда артист подстраивался под свою аудиторию и давал людям то, что они хотели слышать.

В современной музыке, на взгляд исполнителя, появилось много нового — аранжировки, самые последние звуки, которые звучат на высоких тонах, роботизация.

«И в современной музыке тоже много усилителей вкуса. Убыстрение — это нормальная тенденция современного времени», — заключил Данко.

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